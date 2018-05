pm Bad Iburg. Das Unwetter vom Sonntagabend ist an der Landesgartenschau nicht spurlos vorbeigegangen. Einige Wege sind gesperrt, Beete sind beschädigt worden. Doch die Schäden halten sich in Grenzen.

Ab und an sieht man am Rande der Wege, dass die wassergebundene Decke in die Beete geflossen ist, unter der Bühne sind die Pfützen noch nicht abgetrocknet und das Sediment färbt die Teiche hellbraun.

Beete sollen umgestaltet werden

Auch den Tulpen unter dem Aussichtsbalkon hat der Starkregen übel mitgespielt. So ganz schlimm sei das aber nicht, so Laga-Pressesprecherin Imma Schmidt: Die Beete sollten ab Mittwoch ohnehin neu gestaltet werden.

Nadine Oestermeyer, Leiterin Planen und Bauen der Landesgartenschau, ist seit sechs Uhr auf den Beinen, um die Schäden des Unwetters vom Sonntag zu begutachten und mit ihrer Mannschaft zu beseitigen. Auch im Wald sind manche Wegeränder ausgefranst, die Haufen schwarzen Splitts erzählen, dass dort nachgearbeitet werden muss.

Am Terravita-Pavillon hat das Wasser ein Stück aus dem Hang gespült. „Das haben wir bereits gesichert und dort werden wir nachpflanzen müssen“, so Oestermeyer.

Am Vormittag war der Waldausgang zum Parkplatz noch gesperrt, am Nachmittag ist er bereits wieder frei. „Wir haben sehr viel Glück gehabt“, sagt die fürs Grüne zuständige Laga-Mitarbeiterin.

Wegeverbindung am Wipfelpfad gesperrt

Eine kleine Wegeverbindung am Teich direkt hinter dem Einstiegsturm vom Wipfelpfad ist noch gesperrt. „Ein kleinerer Baumstubben hat den Durchlass zwischen den beiden Teichen verstopft – so ist das Wasser über den Durchlass oben über den Weg geflossen und hat große Stücke herausgespült.“ Das müsse noch repariert werden, so Oestermeyer.

Die Besucher zeigen laut der Pressestelle der Landesgartenschau Verständnis: „Dafür, was gestern hier herunterkam, sieht es richtig gut aus!“, sagt eine Dame, die mit ihrer Tochter auf dem Aussichtsbalkon steht. Und Nadine Oestermeyer macht zudem auf die ökologische Komponente aufmerksam: „Man sieht es hier wieder: Unversiegelte Flächen können einfach mehr Niederschläge schadlos aufnehmen als versiegelte.“