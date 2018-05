Bad Iburg. Tjelle möchte am liebsten Bagger fahren, als er den Radlader an der Giro-Live-Bühne sieht. Dieser Wunsch bleibt dem Vierjährigen allerdings verwehrt – was aber nicht weiter schlimm ist, denn er kann auf drei Spielplätzen nach Herzenslust klettern, toben und hüpfen. Das gefällt auch seinen beiden Geschwistern Janne (12) und Finje (9).

Die Landesgartenschau in Bad Iburg hat für Kinder tatsächlich einiges zu bieten. Veranstalter und Besucher profitieren dabei vom Kneipp-Erlebnispark, den es schon seit 2014 gibt. Die Stadtentwickler ließen damals einen vernachlässigten Sportplatz umgestalten – sehr vorausschauend, denn die letzte Entscheidung für die Laga fiel erst Ende 2015.

Herzstück der Fläche zwischen Schlossberg und Bundesstraße 51 ist das multifunktionale „Iburger Rondell“. An heißen Tagen ist vor allem das Fontänenfeld mit einem Durchmesser von 30 Metern überaus beliebt. Aus mehr als 50 Düsen spritzt das Wasser bis zu drei Meter in die Höhe.

Viele Kinder machen sich einen Spaß daraus, in Reihen über das Fontänenfeld zu rennen, und versuchen, dabei nicht nass zu werden, was nicht immer gelingt. Auch Tjelle, Janne und Finje fassen sich an die Hände und laufen los. Eltern und Großeltern stehen staunend am Rand.

Gisela und Ralf Kohlitz wissen aus ihrer Heimatstadt Alzenau, dass Spielplätze nicht nur während der Landesgartenschau wichtig sind. Vor drei Jahren fand in Alzenau eine Laga statt. Ein großer Spielplatz wird bis heute rege genutzt, unter anderem für Gesundheitstage der unterfränkischen Stadt.

Bodentrampoline der Hit

Ihre drei Enkelkinder haben derweil die Bodentrampoline erobert, die für sie ein absoluter Hit sind, obwohl sie auch zu Hause im Garten ein Riesentrampolin haben. Das kann aber in puncto Sport- und Spaßfaktor nicht mithalten. Während Tjelle später von der Spielburg am Stadteingang der Laga magisch angezogen wird, erkunden seine beiden älteren Geschwister Finje und Janne ausgiebig den Niedrigseilgarten.

Dass es auf der Landesgartenschau in Bad Iburg an zwei weiteren Stellen Spielplätze gibt (einen davon mitten im Wald in Sichtweite des Baumwipfelpfades), finden Kinder und Erwachsene gut. Alle gemeinsam können über das Gelände bummeln, wobei die jüngeren Besucher immer wieder ihren Bewegungsdrang ausleben können.

Der ist vor allem bei Tjelle schier unerschöpflich. Auf dem Spielplatz am See hangelt er sich durch den Kriechtunnel in Form einer Reuse und denkt gar nicht daran, Pause zu machen. Finje und Janne dagegen finden die großen Schaukelbretter attraktiver, die in den Bäumen hängen und auf denen sie es sich so richtig gemütlich machen und ausruhen können.

Chillen ist auf der Laga in Bad Iburg für Kinder und Erwachsene übrigens an vielen Stellen und in verschiedenen Positionen möglich.