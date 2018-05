des Bad Iburg Sie ist schwarz-rot-gold, hat drei Waggons und wird „der kleine Prinz“ genannt: Die kleine Bimmelbahn transportiert täglich Besucher der Landesgartenschau vom Parkplatz an der Holperdorfer Straße bis an den Haupteingang. Schaffner David Wilkenloh ist immer mit dabei.

Vor 15 Jahren bauten Wilkenloh und seine Kollegen die kleine Lok zusammen. Ein halbes Jahr haben sie dafür gebraucht. „Ich kenne unseren Prinzen in- und auswendig“, sagt er. Die Lok wird mit einem Automotor betrieben und fährt auf speziell angefertigten Autoreifen. In die drei Waggons passen bis zu 60 Personen, voll beladen wiegt die Bahn zehn Tonnen. „Die Reifen müssen einiges aushalten und sind dicker und belastbarer als normale Autoreifen“, sagt Wilkenloh. Vor zwei Jahren kam es zu einem kleinen Unfall, als er die Bahn versehentlich überladen hatte: „An einer Kreuzung ist die Achse gebrochen und wir mussten abgeschleppt werden“, erzählt er. „Jetzt weiß ich genau, wie viele Leute die Achse aushält.“

15 Minuten vom Parkplatz zum Haupteingang

Eine Pendelfahrt zwischen Parkplatz und Haupteingang kostet zwei Euro, Kinder bis 13 Jahren fahren kostenlos mit. Während Lokomotivführer Fred Klassen am Steuer sitzt, kassiert Wilkenloh das Geld und behält seine Gäste im Auge. „Fred bekommt da vorne nichts mit, deswegen ist es wichtig, dass ich hinten aufpasse“. Von 9:30 bis 19 Uhr fährt die Lok die 15-minütige Strecke zwischen Parkplatz und Haupteingang ab. Zweimal am Tag, um 14 und 16 Uhr, fährt sie die große Runde durch die Stadt und macht einen Zwischenstopp an dem zweiten Laga-Eingang an der Beckerteichpforte.