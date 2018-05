Bad Iburg. Gemeinsam kann man mehr erreichen. Das lehrt sogar die Natur. Während einer Unterrichtsstunde des „Grünen Klassenzimmers“ auf der Landesgartenschau hat eine Grundschulklasse mit dem Symbiofilter und zwei Forschern gelernt, wie die Zusammenarbeit mehrerer Organismen die Luft säubern kann.

Wie erklärt man Erstklässlern am besten so komplexe Themen wie Luftverschmutzung und Atemwegserkrankungen? Die Lehrerin Anke Stentzel der Grundschule am Salzbach in Bad Laer und die Künstlerin Regina Mittelstedt fanden eine Antwort darauf. Gemeinsam entwarfen sie das Kinderbuch „So einfach ist das!“, in dem es genau darum geht: Frieda kann wegen der schlechten Luft in der Stadt nicht mehr richtig atmen. Gemeinsam mit ihrem Freund geht sie in den Wald, um nach einer Lösung für das Problem in der Natur zu suchen und wird schließlich von einer Eule an einen Teich geschickt. Mithilfe von Bakterien, Organismen und Algen können die jungen Helden eine Maschine konstruieren, die sie aufs Dach eines Autos bauen und dann die Luft reinigt.

„Die Maschine gibt es schon!“

Nachdem sie gemeinsam das Buch im Unterricht gelesen und besprochen hatten, fragte der Erstklässler Joost: „Frau Stentzel, wollen wir nicht so eine Maschine erfinden?“ Und die Lehrerin antwortete: „Die gibt es schon!“ Die nennt sich Symbiofilter und steht derzeit auf der Landesgartenschau in Bad Iburg bereit.

Auf der Laga erklären Physiker Hilmar Franke und Diplombiologe Helgo Feige, die den Symbiofilter gemeinsam erfunden haben und daran in Bramsche arbeiten, der Schulklasse, was es mit dem Gerät auf sich hat. In den Apparat wird verschmutzte Luft geleitet. Er besteht aus mehreren Wasserbehältern, auf deren Oberfläche treibt eine grüne Substanz. „Das ist Entengrütze!“, rufen die Kinder und zeigen auf die Wasserlinsen, die auf der Wasseroberfläche im Filter schwimmen. Entengrütze, auch Lemna genannt, ernährt sich von Nitrat oder Phosphat. Diese Stoffe tragen zur Verunreinigung des Wassers bei. Die Entengrütze säubert zunächst das Wasser.

Hand in Hand

„Stellt euch vor, ihr müsstet einen Haufen Steine von einem Ort zum anderen bringen“, erzählt Feige den Schülern. „Wen würdet ihr um Hilfe bitten?“ – „Unsere Freunde!“, antworten einige. „Richtig! Und würdet ihr dann einfach jeder einen Stein nehmen und ihn wegtragen?“ – „Wir könnten eine Kette bilden!“ – „Ganz genau!“ So erklärt der Diplombiologe den Kindern den Prozess der Symbiose und damit auch die Idee hinter dem Symbiofilter: Mehrere Organismen gehen hier Hand in Hand, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, das alleine nicht möglich wäre. „Genauso arbeiten auch der Hilmar und ich zusammen. Da, wo ich nicht weiterkomme, hilft mir mein Freund und ich helfe ihm.“

Neben der Entengrütze befinden sich im Symbiofilter Mikroorganismen: Algen und Bakterien. Die sind dazu in der Lage, Schadstoffe aus der Luft aufzunehmen und diese somit zu säubern. Die Entengrütze reinigt also das Wasser, das gesäuberte Wasser kann mithilfe der Mikroorganismen verschmutzte Luft säubern. Das dadurch wieder verschmutzte Wasser wird wiederum erneut von der Entengrütze gereinigt. Es entsteht ein Kreislauf. Bis zu 80 Prozent der luftverschmutzenden Stoffe, etwa Stickstoffoxide, die an vielbefahrenen Straßen von Autos ausgestoßen werden, können sie filtern.

Dieser Prozess wird auch in „So einfach ist das!“ beschrieben. Die Kinder sind begeistert, die Maschine aus dem Buch in echt zu sehen. Mit einer Lupe schauen sie sich die Entengrütze an. Neben dem Symbiofilter ist ein Tisch mit Mikroskopen aufgebaut, durch die sich die jungen Forscher Wasserproben aus dem Filter ansehen können.

Projekt beantragt

Bevor sie das Buch geschrieben und illustriert haben, haben Stentzel und Mittelstedt sich den Symbiofilter in Bramsche angesehen. Der hat sie zu ihrer Geschichte inspiriert – und die Geschichte wiederum hat nun die Forschung inspiriert: „Das Projekt, den Filter wie im Buch auf ein Auto zu bauen, haben wir schon beantragt“, sagt Hilmar Franke. Auf der Laga wurde bereits ein zehnminütiges Theaterstück aufgeführt, das die Geschichte des Buches erzählt. Derzeit ist das Duo noch auf der Suche nach einem Verlag.