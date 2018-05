Volles Zelt beim Maitanz in Sentrup MEC öffnen

Partystimmung beim Tanz in den Mai am Schweinkamp in Sentrup. Foto: Frank Wellmeyer

Bad Iburg. Es war der Höhepunkt des diesjährigen Frühlingsfestes des Wandervereins Teutoburg in Sentrup: In der Nacht zum 1. Mai rockten die „Dirty Deeds“ den Festplatz am Schweinekamp.