Bad Iburg. Die Landesgartenschau in Bad Iburg ist am Wochenende 4. bis 6. Mai Schauplatz für zwei Wettbewerbe der angehenden Landschaftsgärtner und der Floristen. Besucher können den Nachwuchskräften dabei über die Schulter schauen.

Einen vollständigen kleinen Garten in nur fünf Stunden nach einem vorgegebenem Plan zu realisieren: Wie das geht, zeigen 40 angehende Landschaftsgärtner auf der Landesgartenschau (Laga) am Freitag, 4. Mai, und am Samstag, 5. Mai. Dort startet der Landeswettbewerb Niedersachsen-Bremen des Landschaftsgärtner-Cups, der Deutschen Meisterschaft der Landschaftsgärtner. Die Besucher können den Auszubildenden bei allen Wettbewerbsaufgaben über die Schulter schauen.





Kreativität und Geschicklichkeit zählen beim Landschaftsgärtner-Cup (hier eine Impression von der Laga 2014 in Papenburg). Foto: Laga/Imma Schmidt





Die Standorte sind auf dem gesamten Gelände der Landesgartenschau verteilt. Beim Wettbewerb kommt es auf Pflanzenkunde, Vermessung, Geschicklichkeit, Arbeitssicherheit und Kreativität sowie handwerkliches Können an - und vor allem auf Teamwork.

Landesmeisterschaft der Floristen

Der Fachverband Deutscher Floristen (LV Niedersachsen) wiederum organisiert am Samstag, 5. Mai, und am Sonntag, 6. Mai, die niedersächsische Landesmeisterschaft der Floristen – die „Silberne Rose“ – auf der LaGa. Insgesamt vier Werkstücke müssen die Nachwuchsfloristen erstellen: Einen Tischschmuck zum Thema „Kräuter“, eine Indoor-Arbeit „Waldverbundenheit“, einen Körperschmuck für das LaGa-Maskottchen „RosaLotta“ sowie ein gebundenes Werkstück. Die Arbeiten werden sowohl in der Blumenhalle als auch auf der Bühne gearbeitet. Die Besten Nachwuchsfloristen in Bad Iburg qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft der Floristen in Berlin. Die gefertigten Arbeiten sind bis Donnerstag, 17. Mai, in der Blumenhalle der LaGa zu sehen.

Siegerehrung der Floristenmeisterschaft ist am Sonntag, 6. Mai, um 16 Uhr auf der Giro-Live-Bühne im Charlottenseepark.

Für die Landschaftsgärtner findet die Siegerehrung bereits am Samstag, 5. Mai, ab 16.30 Uhr auf dem Europaplatz statt.