Bad Iburg. Gäbe es die Landesgartenschau nicht, dann müsste sie für Antje Froh und ihre Familie erfunden werden. Schon der erste kurze Rundgang über das Gelände in Bad Iburg zeigt: Es ist das perfekte Freizeitvergnügen für die frisch gekürte „Laga-Familie“.

Anfang April hatte die Neue OZ eine Mehrgenerationenfamilie gesucht, die regelmäßig die Landesgartenschau besuchen möchte, um über deren Erlebnisse und Erfahrungen zu berichten. „Wir sind eine Draußen-Familie, radeln gerne durch das Osnabrücker Land und entdecken neue Gegenden“, schrieb Antje Froh in ihrer charmanten Bewerbung, die auf Anhieb die Redaktion überzeugte. Die Laga GmbH spendierte Dauerkarten.

Sieben kleine und große Naturliebhaber und Gartenfreunde gehören der „Laga-Familie“ an: Antje und Olaf Froh, die mit ihren drei Kindern Janne (12), Finje (9) und Tjelle (4) im Osnabrücker Stadtteil Nahne wohnen, außerdem die Großeltern Gisela und Ralf Kohlitz, die in der Kleinstadt Alzenau in Unterfranken zu Hause sind.

Wie fast alle Laga-Besucher werden auch die Frohs bei ihrer ersten Stippvisite in Bad Iburg magisch vom Baumwipfelpfad angezogen – wobei die Kinder zunächst mit Rosalotta herumtollen und unbedingt wissen wollen, ob das Laga-Maskottchen kitzelig ist. Vor allem Tjelle ist ein echter Wirbelwind, rennt Böschungen rauf und runter – und hat selbstverständlich auch als Erster die 158 Stufen bis zur obersten Aussichtsplattform des neuen Baumwipfelpfades erklommen.

Tolle Aussicht vom Baumwipfelpfad zum Schloss

„So hat man Bad Iburg ja noch nie gesehen“, schwärmt Olaf Froh und schaut über den Charlottenseepark zum Schloss. Der 44-Jährige unterrichtet an der Realschule des Kneipp-Kurortes unter anderem Erdkunde und interessiert sich mit fachkundigem Blick insbesondere für die vielen Wissensstationen entlang des Höhenweges. Hier ist jede Menge zu lesen und zu hören, es gibt Ferngläser und Fotos und an einigen Stellen auch Objekte, die Wipfelpfadbesucher anfassen und auf diese Weise im wahrsten Sinne des Wortes begreifen können. Dabei geht es um die Kreidezeit und die Funktionen des Waldes, um Baumarten und Blätter, Fledermäuse und Spechte. Auf der Entdeckungstour bemerkt Janne, dass es fast überall spezielle Erklärungen für Kinder und Erwachsene gibt. Das sei eine großartige Sache. Ihr Bruder Finje bleibt derweil bei den Pilzen stehen. Damit kennt er sich bestens aus, denn er hat schon mal ein Referat über den Hallimasch gemacht, dessen unterirdisches Geflecht riesengroß werden kann.

„Wir freuen uns auf ein tolles Gartenjahr“, sagt die 46-jährige Antje Froh, die Mathe- und Sportlehrerin am Gymnasium Oesede ist und im Sommer jede freie Minute draußen verbringt. Den grünen Daumen hat sie von ihren Eltern geerbt. Dabei sind Gisela und Ralf Kohlitz nicht nur Garten- , sondern auch Gartenschau-Experten. Direkt vor ihrer Haustür in Alzenau fand 2015 die bayrische Laga statt. Die beiden 74-Jährigen hatten damals selbstverständlich Dauerkarten und waren Stammgäste auf dem Gartenschaugelände. In Bad Iburg haben sie den direkten Vergleich im Hinterkopf. Der erste Eindruck jedenfalls ist äußerst positiv. Dass ein echter Wald Teil der Landesgartenschau ist, findet Gisela Kohlitz „total gut“.