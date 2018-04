Bad Iburg. Die Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg beginnt am 18. April 2018. Wir haben die wichtigsten Infos für Sie zur Anfahrt zusammengefasst.

Wie sind die Öffnungszeiten der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg?

Die Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg beginnt am Mittwoch, 18. April und endet am Sonntag, 14. Oktober. Die Laga 2018 ist täglich geöffnet, Einlass ist von 10 bis 19 Uhr. Bis zum Einbruch der Dunkelheit dürfen Besucher dort verweilen. Bei Sonderveranstaltungen gelten gesonderte Kassen-, Einlass- und Aufenthaltszeiten.

Weiterlesen: Laga 2018 in Bad Iburg – Termin und Tickets

Wo findet die Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg statt?

Das Gelände der Landesgartenschau liegt am Charlottenburger Ring (B51) in Bad Iburg und ist rund 30 Hektar groß. Die Laga verbindet den Waldkurpark, den Kurgarten, den Charlottenseepark und die Tegelwiese miteinander. (Lesen Sie auch: Barrierefreie Laga-Brücke: 250.000 Euro für sechs Monate)

Wie komme ich zur Landesgartenschau in Bad Iburg?

Aus Richtung Norden (Bremen/Hamburg): A1 Richtung Dortmund bis zum Autobahnkreuz Osnabrück/Lotte, hier auf die A30 Richtung Hannover, Ausfahrt Osnabrück Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51

A1 Richtung Dortmund bis zum Autobahnkreuz Osnabrück/Lotte, hier auf die A30 Richtung Hannover, Ausfahrt Osnabrück Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51 Aus Richtung Süden (Köln/Dortmund): A1 Richtung Münster/Osnabrück, Ausfahrt Lengerich, weiter über Lienen nach Bad Iburg

A1 Richtung Münster/Osnabrück, Ausfahrt Lengerich, weiter über Lienen nach Bad Iburg Aus Richtung Westen (Niederlande/Rheine): A30 Richtung Hannover, Ausfahrt Osnabrück-Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51

A30 Richtung Hannover, Ausfahrt Osnabrück-Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51 Aus Richtung Osten (Berlin/Hannover): A2 bis Bad Oeynhausen, A30 Richtung Osnabrück/Hengelo, Ausfahrt Osnabrück-Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51

Vor Ort ist der Weg zur Landesgartenschau ausgeschildert. (Lesen Sie auch: Baumwipfelpfad in Bad Iburg nimmt Gestalt an)

Wo kann ich während der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg parken?

Laut den Veranstaltern werden in Geländenähe am Holperdorper Tal ausreichend kostenfreie Parkplätze für Autos und Wohnmobile zur Verfügung stehen.

Weiterlesen: So sieht das Programm der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg aus

Dürfen Hunde und Fahrräder mit auf das Gelände der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg genommen werden?

Hunde dürfen weder mit auf das Gelände der Laga 2018 genommen noch im Auto gelassen werden. Auch Fahrräder, Segways, Roller und andere Fahrzeuge dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden. (Lesen Sie auch: Iburgs City wird zur Laga Teilzeit-Fußgängerzone)