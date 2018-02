Bad Iburg. In genau 50 Tagen öffnet die Bad Iburger Landesgartenschau ihre Tore. Ihr Motto „Tauch ein“. Genau das hat unser Fotograf mit seinem Objektiv gemacht. Aus dem Kran, der sogar den 32 Meter hohen Einstiegsturm des Baumwipfelpfades überragt, sind ihm spektakuläre Bilder gelungen.

50, 49, 48...: Die Laga-Macher drücken aufs Tempo. Doch Geschäftsführerin Ursula Stecker und Bürgermeisterin Annette Niermann sind sich absolut sicher, dass sie ihre Gäste am 18. April zu einer prächtigen – und fertigen – Gartenschau empfangen können.

Bad Iburg, das Städtchen am südlichen Teuto mit der Lizenz zum Kneippen, will hoch hinaus, nicht nur mit dem 440 Meter langen Baumwipfelpfad. In und über dem Waldkurpark, im Charlottenseepark und auf der Tegelwiese, rund ums Schloss und auf den Blütenterrassen sollen bis Mitte Oktober eine halbe Million Besucher spazieren, schauen, staunen und mitmachen.

Sie sind eingeladen, die Waldschule zu besuchen, über den „Waldwitz“ zu lachen, auf dem Gärtnermarkt zu stöbern, beim Chorfest mitzusingen oder einfach auf einer der Kneippliegen zu dösen. (Weitergucken: Mit Video: So spektakulär wird der Gang über den Baumwipfelpfad)

Neues auf 30 Hektar

Wer sich bis jetzt noch nicht vorstellen konnte, wie die sechste Landesgartenschau in Niedersachsen aussehen wird, bekommt langsam aber sicher eine Ahnung. Denn hinter den Bauzäunen des 30 Hektar großen Geländes wächst jeden Tag etwas Neues.

Dass sich die meisten Bad Iburger auf die Laga freuen, beweisen immer mehr von ihnen per „Wink mit dem Zaunpfahl“. Die Laga-Pfosten scheinen im Moment das beliebteste Bastelobjekt südlich des Dörenbergs zu sein. Und die Fantasie der kleinen und großen Künstler ist grenzenlos.

Schließlich haben auch die Bürger etwas von den Veranstaltungen der Laga, vom Zauberwochenende bis zum Oldtimertreffen. Alle 1500 Veranstaltungen, ob Vortrag oder Konzert, Theater oder Sport, sind im Eintrittspreis enthalten.

Seit über einem Jahr stimmt die Laga-Gesellschaft an jedem 18. des Monats auf den Beginn der Gartenschau ein – jetzt nur noch einmal: am 18. März. Neugierig geworden? Nur so viel sei gesagt: Dieser Märzsonntag wird grün – und großzügig.