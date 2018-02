Bad Iburg. Die Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg beginnt am 18. April 2018. Tickets, Anfahrt, Parken – wir haben die wichtigsten Informationen zur Landesgartenschau in Bad Iburg für Sie zusammengefasst.

Wie sind die Öffnungszeiten der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg?

Die Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg beginnt am Mittwoch, 18. April und endet am Sonntag, 14. Oktober. Die Laga 2018 ist täglich geöffnet, Einlass ist von 10 bis 19 Uhr. Bis zum Einbruch der Dunkelheit dürfen Besucher dort verweilen. Bei Sonderveranstaltungen gelten gesonderte Kassen-, Einlass- und Aufenthaltszeiten.

Wo findet die Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg statt?

Das Gelände der Landesgartenschau liegt am Charlottenburger Ring (B51) in Bad Iburg und ist rund 30 Hektar groß. Die Laga verbindet den Waldkurpark, den Kurgarten, den Charlottenseepark und die Tegelwiese miteinander.

Wo gibt es Tickets für die Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg?

Tickets für die Landesgartenschau in Bad Iburg gibt es am Ticketschalter im Foyer der Laga Geschäftsstelle in der Philipp-Sigismund-Allee 4 in Bad Iburg (bis zum 13. April von dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr). Nach der Eröffnung der Landesgartenschau können Tickets an den Tageskassen am Haupteingang „Holperdorper Tal“ am Charlottenburger Ring (B51) und am Stadteingang „Beckerteichpforte“ erworben werden. Dann können dort auch Gutscheine für Dauerkarten eingetauscht werden.

Tickets gibt es auch online im Ticketshop und bei 6000 Vorverkaufsstellen in ganz Deutschland, unter anderem hier:

Tourist-Info Bad Iburg, Am Gografenhof 3, Bad Iburg

Osnabrück-Marketing und Tourismus, Bierstraße 22-23, Osnabrück

Neue Osnabrücker Zeitung, Große Straße 17-19, Osnabrück

Neue Osnabrücker Zeitung, Am Rathaus 12, Georgsmarienhütte

P&P Ticketshop, Ziegeleiweg 1a, Hagen

Meller Kreisblatt, Mühlenstraße 24, Melle

Bramscher Nachrichten, Große Straße 6, Bramsche

WN-Ticket Shop/Neue Westfälische, Prinzipalmarkt 13-14, Münster

Neue Westfälische, Niedernstraße 21-27, Bielefeld

Was kosten die Tickets für die Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg?

Tageskarten

Erwachsene: 18,50 Euro; ermäßigt: 16 Euro

Kinder bis einschließlich fünf Jahre: frei

Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren (unbegleitet): 5 Euro

Gruppen ab 20 Personen (pro Person): 15,50 Euro

Schulklassen ab 15 Schülern (pro Person): 4,50 Euro

Dauerkarten

Erwachsene: 120 Euro; ermäßigt: 100 Euro

Kinder bis einschließlich fünf Jahre: frei

Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren (unbegleitet): 50 Euro

Kurgastkarte: 40 Euro

Eigene Kinder oder Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr sind im Preis einer Erwachsenen-Tageskarte oder Dauerkarte enthalten. Beim Ticketkauf im Internet oder in den Vorverkaufsstellen fällt zusätzlich eine Vorverkaufsgebühr an. Lediglich bei Karten, die in der Tourist-Info Bad Iburg, in der Geschäftsstelle der Landesgartenschau oder an der Tageskasse gekauft werden, entfällt diese Gebühr.

Welche Bereiche auf der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg sind kostenpflichtig?

Der Waldkurpark, der Kurgarten und der Charlottenseepark sind eintrittspflichtiges Veranstaltungs- und Präsentationsgelände. Um auf die Tegelwiese zu kommen, muss kein Eintritt gezahlt werden.

Wie komme ich zur Landesgartenschau in Bad Iburg?

Aus Richtung Norden (Bremen/Hamburg): A1 Richtung Dortmund bis zum Autobahnkreuz Osnabrück/Lotte, hier auf die A30 Richtung Hannover, Ausfahrt Osnabrück Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51

A1 Richtung Dortmund bis zum Autobahnkreuz Osnabrück/Lotte, hier auf die A30 Richtung Hannover, Ausfahrt Osnabrück Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51 Aus Richtung Süden (Köln/Dortmund): A1 Richtung Münster/Osnabrück, Ausfahrt Lengerich, weiter über Lienen nach Bad Iburg

A1 Richtung Münster/Osnabrück, Ausfahrt Lengerich, weiter über Lienen nach Bad Iburg Aus Richtung Westen (Niederlande/Rheine): A30 Richtung Hannover, Ausfahrt Osnabrück-Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51

A30 Richtung Hannover, Ausfahrt Osnabrück-Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51 Aus Richtung Osten (Berlin/Hannover): A2 bis Bad Oeynhausen, A30 Richtung Osnabrück/Hengelo, Ausfahrt Osnabrück-Nahne/Bad Iburg, weiter auf die B51

Vor Ort ist der Weg zur Landesgartenschau ausgeschildert.

Wo kann ich während der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg parken?

Laut den Veranstaltern werden in Geländenähe am Holperdorper Tal ausreichend kostenfreie Parkplätze für Autos und Wohnmobile zur Verfügung stehen.

Welche Veranstaltungen finden während der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg statt?

In der Zeit zwischen dem 18. April und dem 14. Oktober 2018 finden auf dem Gelände der Landesgartenschau rund 1500 Veranstaltungen statt. Einen Überblick über alle Programmpunkte finden Sie hier >>

Dürfen Hunde und Fahrräder mit auf das Gelände der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg genommen werden?

Hunde dürfen weder mit auf das Gelände der Laga 2018 genommen noch im Auto gelassen werden. Auch Fahrräder, Segways, Roller und andere Fahrzeuge dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden.