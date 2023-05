Blick auf den Kreisverkehr vor der katholischen Kirche. Auf der anderen Straßenseite entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus. Foto: Friedrich Lüke up-down up-down Starkes Interesse an Mietwohnungen Zwei große Bauprojekte: Wie Bad Essen sein Gesicht verändern wird Von Rainer Westendorf | 10.05.2023, 15:00 Uhr

Am Kreisel an der katholischen Kirche in Bad Essen tut sich was. Das Wohn- und Geschäftshaus im Bereich Lerchenstraße/Lindenstraße nimmt langsam Gestalt an. Und auf der anderen Seite der Lerchenstraße beginnt demnächst der Bau des neuen Pfarrheims der St.-Marien-Gemeinde.