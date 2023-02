Am Ford Fiesta entstand Totalschaden. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Vier Verletzte bei Zusammenstoß Unfall in Rabber: Fahrer unter Drogen, Auto nicht zugelassen Von Heinz-Jürgen Reiß | 06.02.2023, 18:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Unfall in Rabber in der Gemeinde Bad Essen sind am späten Montagnachmittag vier Personen verletzt worden. Gegen den 24-jährigen Verursacher werden nun sechs Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, teilte die Polizei mit.