Am Ford Fiesta entstand Totalschaden. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Die Vorfahrt nicht beachtet Zwei Autos stoßen in Rabber zusammen: Drei Personen verletzt Von Heinz-Jürgen Reiß | 06.02.2023, 18:17 Uhr

Bei einem Unfall in Rabber in der Gemeinde Bad Essen sind am späten Montagnachmittag drei Personen verletzt worden. Gegen 17 Uhr wurden der Rettungsdienst, Notarzt und Polizei zur Straße Im Westerbruch gerufen.