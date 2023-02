Die Polizei wurde zu einem Unfall gerufen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Polizei und Rettungsdienst vor Ort Zwei Autos stoßen in Linne zusammen: Drei Personen verletzt Von noz.de | 06.02.2023, 18:17 Uhr

Bei einem Unfall in Linne in der Gemeinde Bad Essen sind am späten Montagnachmittag drei Personen verletzt worden.