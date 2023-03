Der BMW nach der Kollision auf der Bundesstraße in Rabber. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Personen bleiben unverletzt Zwei Autos kollidieren: Unfall in Rabber verläuft glimpflich Von Heinz-Jürgen Reiß | 02.03.2023, 16:26 Uhr

Auf der Bundesstraße 65 an der Einmündung zur Straße „Im Westerbruch“ in Rabber hat sich am Donnerstag kurz vor 15 Uhr ein Unfall ereignet. Es blieb bei Sachschaden.