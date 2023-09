Der Unfall, der die Fahrerinnen zum Nutzen des Schleichwegs bewegte, hatte sich auf der Mindener Straße ereignet. Während dann gegen 13.25 Uhr die eine Fahrerin mit ihrem Mitsubishi Colt in Richtung Rabber fahren wollte und deshalb den vorfahrtsberechtigten Maschweg nahm, kam die andere Fahrerin aus Richtung Rabber mit ihrem Citroën C3.

An der Kreuzung „Am Wiesenrain“ hielt die Citroën-Fahrerin zwar am Vorfahrt-Gewähren-Schild an, übersah dann aber durch ein aus ihrer Sicht ungünstig an der Kreuzung abgestellten Transporter den von rechts kommenden Mitsubishi. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Beide Frauen blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstanden jedoch erhebliche Schäden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Wartezeit auf die Polizei war jedoch recht lang, da die Polizei noch mit dem Unfall auf der B65 beschäftigt war.