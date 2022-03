Auch im vergangenen Jahr gab es die Rosenaktion zum Weltfrauentag. (Archivfoto) FOTO: Lennart Sandeck Mit Rosen Wertschätzung zeigen Wie das Wittlager Land den Weltfrauentag und fairen Handel verbindet Von noz.de | 02.03.2022, 07:00 Uhr

An der Aktion „Flower Power – Sag’s mit fairen Blumen“ von Fairtrade beteiligt sich das gesamte Wittlager Land, rückt so Frauenrechte ins Blickfeld und verteilt rund um den Weltfrauentag am 8. März in allen drei Gemeinden „faire“ Rosen.