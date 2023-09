Den September-Samstag haben sich viele fest im Kalender eingetragen. Seit der Premiere im Jahr 2010, als Bad Essen Gastgeber der Landesgartenschau war, findet im September nämlich im Solepark das Lichterfest statt – umsonst und draußen. Spenden sind allerdings durchaus willkommen. In diesem Jahr ist es am dritten September-Samstag wieder soweit – statt wie zuvor am zweiten.

Unterbrechung durch Corona

Wer durchzählt, stellt fest, dass die Freiluftveranstaltung nicht jedes Jahr stattgefunden haben kann. Der Grund ist leicht zu finden: die Corona-Pandemie.

Die vielen Gläser formierten sich zu allerlei Motiven. Archivfoto: Gertrud Premke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zum inzwischen traditionellen Lichterfest, deren Ursprung bei den Kundigen Bürgern Bad Essen liegt, lädt der Verschönerungsverein Bad Essen in Kooperation mit der Gemeinde Bad Essen, dem Kur- und Verkehrsverein und eben den Kundigen Bürgern ein.

Vorarbeiten erfordern eine Menge Zeit

Ab 15 Uhr wird im Solepark eine große Anzahl an Lichtergläsern aufgestellt. Dabei handelt es sich um Marmeladengläser, die mit buntem Papier verziert sind. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche helfende Hände für diese Tätigkeit, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird. In einer Pressemitteilung heißt es, dass ab 19 Uhr alle kleinen und großen Lichterhelfer beim Anzünden der Kerzen helfen dürfen.

Wichtig dabei: Die Helfer sollten Stabfeuerzeuge mitbringen, und Eltern beaufsichtigen ihre Kinder bei dieser Tätigkeit. Durch die Unterstützung mehrerer Kitas und anderer Institutionen aus Bad Essen und Umgebung werden zusätzlich viele weitere Lichterbilder entstehen, heißt es in einer Ankündigung der Organisatoren.

Auch am Wegesrand stehen die mit Teelichtern versehenen Gläser. Archivfoto: Gertrud Premke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tausende von bunten Lichtern im Park, an der Solearena, am Wegesrand und in Bäumen sollen den Solepark in eine bunte Lichterwelt verwandeln.

Was gehört noch zum Programm?

Tänzerische Darbietungen, Kinder-Mitmach-Aktionen im Salzgarten mit dem Bad Essener Kubikus-Team (Kubikus steht für Kreative Umweltbildung für alle Generationen im Wittlager Land) und eine Feuershow runden das Programm ab. Begleitet wird der Abend sowohl mit Lounge Musik, die sich für die Hintergrundbeschallung und zum Zuhören eignet, als auch mit einem Angebot an Speisen und Getränken.

Blick auf den Wetterbericht

Wer das Lichterfest bereits einmal erlebt hat, der weiß, dass das Kerzenlicht in den Tausenden von Gläsern für eine nicht alltägliche Stimmung sorgt. Das Wetter spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Prognosen für Samstag sehen durchaus vielversprechend aus. Temperaturen um 20 Grad bilden einen geradezu idealen Rahmen.