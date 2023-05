Die beiden Katzen Zorah und Zorro haben jeweils ihr eigenes Revier auf dem Gelände der Paracelsus Wiehengebirgsklinik. Foto: Heinz-Jürgen Reiß/Daniela Langer up-down up-down Zorah und Zorro Zwei zugelaufene Katzen helfen in Bad Essener Suchtklinik bei der Therapie Von Sara Streiter | 13.05.2023, 09:09 Uhr

Seit über acht Jahren sind die Katzen Zorah und Zorro ein fester Bestandteil der Wiehengebiergsklinik in Bad Essen. Doch wo kommen sie her und warum spielen sie für die Patienten so eine wichtige Rolle im Therapieprozess?