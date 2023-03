Im Zentrum der Diskussion stand die Situation auf der Lindenstraße. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Ein Konzept für den Ortskern Zu viel Autoverkehr in Bad Essen: Die Eielstädter Spange und andere Lösungsideen Von Rainer Westendorf | 08.03.2023, 15:36 Uhr

Das hohe Verkehrsaufkommen im Bad Essener Zentrum schafft Probleme. Wie kann die Situation verbessert werden und was ist überhaupt rechtlich und baulich möglich? Um diese Fragen ging es auf einer gut besuchten Bürgerversammlung am Dienstagabend in der Aula der Grundschule. Mehr als 100 Zuhörer kamen.