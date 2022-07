Bei der Übergabe der Plaketten und Urkunden betonte Erster Gemeinderat Carsten Meyer: „Die Zertifizierung war ein guter und konsequenter Schritt für Bad Essen. Hier wurde in den vergangenen Jahren viel für Familien und Kinder getan. Das Land erkennt das an und bestätigt uns das jetzt.“ Neben Familienpark und Weg der Sinne runden die Kunstschule und das Umweltprojekt Kubikus die Palette ab. Meyer fügte hinzu: „Oft wenden sich die Angebote nicht nur an Kinder, sondern auch an Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.“ Dazu passt, dass sich das Neurozentrum und der Vitalis-Wohnpark in unmittelbarer Nähe befinden.

Annette Ludzay, Leiterin der Tourist-Info, betonte: „Wir sind glücklich, dass Bad Essen ein Ort für Kinder und Familien geworden ist. Wir merken, dass immer mehr Familien anreisen.“ Die Zertifizierung der beiden Einrichtungen, die kostenlos jederzeit genutzt werden können, ist eine Bestätigung des gemeinsamen Engagements von Vereinen, Gemeinde und Tourist-Info. Ines Jarysek (Vitalis-Wohnpark) fügte hinzu: „Das Ganze hat Spaß gemacht.“ Verwaltungsdirektor Hans-Jörg Kohorst vom Dr.-Becker-Neurozentrum Niedersachsen macht deutlich: „Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Wir sehen, wenn unsere Patienten Besuch kommen, bringen sie den Nachwuchs mit.“ Und alle haben gemeinsam Spaß im Familienpark. Kohorst weiter: „Hier ist Teilhabe problemlos lebbar.“ Das sieht Ines Jarysek genauso: „Es herrscht Leben, die alten Menschen gehen in den Park und genießen das.“

Als Zertifizierungsbeauftragte der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH lobte Katja Sierp: „Familienpark und Weg der Sinne sind zwei Leuchtturmprojekte im Osnabrücker Land. Wir freuen uns, zwei ganz tolle Sachen mit ins Boot geholt zu haben.“ Die eigentliche Zertifizierung ging innerhalb weniger Wochen über die Bühne. Meyer: „Wer sich mit den Voraussetzungen befasst, bekommt das hin.“ Zum Kriterienkatalog gehört unter anderem: Kinder müssen sich allein zurechtfinden, es muss für sie sanitäre Anlagen geben, und die Informationen zu den Objekten müssen leicht zu bekommen sein.

Annette Ludzay brachte es schließlich auf den Punkt: „Es ist gut, wenn unsere eigenen Stärken niedersachsenweit am Start sind – im Internet.“ Und einen Ehrenplatz für die schmucken Zertifizierungsplaketten finden die Verantwortlichen garantiert.