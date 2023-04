Der Dümmer See gehört zu den beliebten Naherholungsgebieten in der Region. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down Flanieren und Wassersport Zahlreiche Gäste lockt es an Ostern 2023 zum Dümmer See Von Heidrun Mühlke | 10.04.2023, 15:18 Uhr

Touristische Zugpferde, wie der Dümmer See, locken bei schönem Wetter Tausende Besucher an – auch an Ostern. Schon am späten Vormittag am Ostersonntag schlenderten viele Spaziergänger am Binnensee entlang.