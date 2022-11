Interessierte können Kindern und Jugendlichen aus den Dialog-Wohngruppen Weihnachtswünsche erfüllen. Foto: Lars Herrmann up-down up-down Lions-Aktion bis 17. Dezember Für Kinder und Jugendliche: Wunschbaum in Bad Essen mit 59 Zetteln Von noz.de | 23.11.2022, 12:19 Uhr

Bücher, Torwarthandschuhe, Zeichenstifte: 59 Wünsche hängen am Weihnachtsbaum im Haus an der Lindenstraße 48 in Bad Essen. Der Leo-Club Bad Essen „Thermae Mensa“ hat zum dritten Mal einen Wunschbaum für Kinder und Jugendliche aus den Dialog-Wohngruppen organisiert