Dieser Wolf streifte am 3. März aus Richtung Wimmer/Heithöfen kommend durch Pr. Oldendorf-Getmold. FOTO: Sven Rosemann Sichtung in Pr. Oldendorf Gehören Wölfe in der Dümmerregion jetzt dazu? Von Andreas Schnabel | 07.03.2022, 15:51 Uhr

Seit Jahren gibt es immer wieder Wolfssichtungen im Wittlager Land und in den Nachbarkreisen. Am 3. März durchstreifte offensichtlich ein Wolf Bad Essens westfälische Nachbarstadt Pr. Oldendorf in der Gemarkung Getmold.