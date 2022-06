Auf dem Banhofsgelände wird am Samstag das Wittlager Dorffest gefeiert. FOTO: Rainer Westendorf up-down up-down Samstag auf dem Bahnhofsgelände Wittlager feiern ein Dorffest mit Flohmarkt und einer Party Von noz.de | 28.06.2022, 10:20 Uhr

Am Samstag, 2. Juli, wird ein Dorffest in Wittlage gefeiert. Veranstaltungsort ist das Gelände am Bahnhof im Bereich Bahnhofstraße/Diademstraße.