An einer Landstraße zwischen Barkhausen und Büscherheide in der Gemeinde Bad Essen hat Jürgen Gösling zwei neue Hinweisschilder aufgestellt, weil an dieser Stelle ein Wildwechsel die Fahrbahn kreuzt. Die Gefahr von Wildunfällen ist dadurch besonders groß.

Foto: Jägerschaft Wittlage