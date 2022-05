Die Polizei in Bohmte hofft im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl auf Hinweise aus der Bevölkerung. FOTO: Jörn Martens Wem ist der Peugeot aufgefallen? Wilde Fahrt mit gestohlenem Auto zwischen Hüsede und Wittlage Von Karin Kemper | 16.05.2022, 14:38 Uhr

In der Straße „Im Dorfe“ in Bad Essen-Hüsede haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen grünen Peugeot (Baujahr 2003) entwendet. Das Fahrzeug mit NI-Kennzeichen (Nienburg) wurde später an der Diademstraße wieder aufgefunden – aber nicht mehr ganz heil.