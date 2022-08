Blick auf das in Frage kommende Areal für den Gewerbepark Lintorf, das in der Gemarkung Hördinghausen liegt. FOTO: Martin Nobbe up-down up-down „Wir werden kämpfen“ Warum sich Widerstand gegen einen neuen Gewerbepark Lintorf an der B65 formiert Von Andreas Schnabel | 24.08.2022, 15:17 Uhr

In Hördinghausen formiert sich Widerstand gegen den geplanten neuen Gewerbepark Lintorf an der B65. Die Jägerschaft lehnt die Blauleitplanung für den Gewerbepark Lintorf, der sich bis in die Ortschaft Hördinghausen ausdehnen würde, ab.