Dies unterstrich Andreas Kroll vom Wittlager Landvolk am Mittwoch in einer ersten Bilanz.

Die Mähdrescher im Wittlager Land waren – wenn überhaupt – lediglich stundenweise am Tag im Einsatz. „Das reichte nicht aus, um die Ernte überall zum optimalen Zeitpunkt einfahren zu können“, so Kroll. Das Klima war „klein parzelliert“, sodass es in Bohmte oder Wehrendorf trocken war, aber in Lintorf stark geregnet hat. Teilweise habe es im einen Teil Rabbers geregnet und im anderen habe man dreschen können. Wenn sich auch die Ernteergebnisse je nach Bodengüte „stark unterschieden haben, so sind wir als Raum Wittlage im Vergleich zu anderen Regionen Niedersachsens durchaus noch gut herausgekommen.“

Die Erträge niedersachsenweit lägen bei den meisten Getreidearten deutlich unter denen des schwachen Vorjahres.

Als Ursache für diese Verzögerung nennt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen das ungewöhnlich feuchte Wetter der vergangenen Tage. Die kurzen regenfreien und warmen Phasen reichten nicht aus, um das Erntegut auf dem Feld ausreichend abtrocknen zu lassen. Die Qualität des Erntegutes hat vielerorts unter dem nassen Wetter gelitten. Das führt zu Abschlägen bei der Bezahlung.

Außerdem muss feucht geerntetes Korn auf einen Wassergehalt von 14 Prozent getrocknet werden, damit es problemlos gelagert werden kann. Auch das kostet den Landwirt viel Geld: Eine Trocknung um vier Prozent, also von 18 auf 14 Prozent Feuchtigkeit, kostet etwa 17 Euro pro Tonne, das sind knapp ein Zehntel des derzeitigen Getreidepreises. Der liegt mit 180 Euro je Tonne in etwa auf Vorjahresniveau.

Auch das Thema Stroh ist aktuell. Denn das Angebot ist – auch wegen der trockenheitsbedingt dünnen Bestände – knapp und für Käufer folglich teuer. Die Preise sind fast doppelt so hoch wie im letzten Jahr.