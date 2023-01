Seinen Herzenswunsch für die Gemeinde Bad Essen verrät Bürgermeister Timo Natemeyer ebenfalls. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Schnellbus, Windräder, Hafenfest Was läuft 2023 in Bad Essen – und wo hakt es noch? Bürgermeister Natemeyer erklärt‘s Von Vincent Buß | 05.01.2023, 08:45 Uhr

In der Gemeinde Bad Essen stehen 2023 einige Projekte an. Doch nicht alles läuft problemlos. Bürgermeister Timo Natemeyer blickt aufs neue Jahr. Und kündigt die Rückkehr eines beliebten Events an.