Stimmungsvolles Ambiente auf dem Bad Essener Kirchplatz. Archivfoto: Gertrud Premke up-down up-down Am 26. und 27. November Mit Programm und Beleuchtung: Bad Essener feiern 2022 Weihnachtsmarkt Von Rainer Westendorf | 12.10.2022, 12:51 Uhr

Am ersten Adventswochenende – in diesem Jahr der 26. und 27. November – wird der Weihnachtsmarkt in Bad Essen stattfinden. „Ganz sicher“, so der veranstaltende Gewerbeverein. Die Vorbereitungen haben schon begonnen.