Der Nikolaus darf 2022 endlich wieder die Kinder beschenken. Archivfoto: Rainer Westendorf up-down up-down Budendorf und Bühnenprogramm Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz Bad Essen: Das ist geplant Von Rainer Westendorf | 22.11.2022, 06:12 Uhr

Am ersten Adventswochenende – 26. und 27. November 2022 – findet der Weihnachtsmarkt in Bad Essen statt. Ablauf und Programm in der Übersicht.