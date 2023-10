Der Termin für das Festwochenende und das Programm steht. Das Ortsjubiläum wird vom 30. August bis 1. September nächsten Jahres begangen. Es gibt dann keine Kollision mit anderen größeren Festen im Wittlager Land. Im kommenden Jahr feiern nämlich auch die Ortschaften Bohmte und Hunteburg Geburtstag.

Auftakt ist am Freitag, 30. August 2024. Im Festzelt am Tiefen Weg in Wehrendorf sind Besucher zur Party mit mehreren DJs eingeladen. Am Samstag, 31. August 2024, soll es zunächst ein Überraschungsprogramm geben, so Ortsbürgermeister Torsten Bühning, der im Wehrendorfer Planungsteam aktiv ist. Zu diesem Team gehören viele junge Wehrendorfer, aber auch erfahrenen Personen, die vor 25 Jahren bei den Vorbereitungen des 925. Ortschaftsgeburtstags aktiv waren. Dieses Gremium trifft sich seit einiger Zeit regelmäßig. Der zweite Programmpunkt ist am Samstag dann ein Tanzabend mit den Seven Beats.

Großer Festumzug durch den Ort

Der Höhepunkt des Jubiläumswochenendes soll am Sonntag, 1. September 2024, ein großer Festumzug durch den Ort werden. „Alle Wehrendorfer Straßen werden sich an dem Umzug beteiligen. Die meisten Motive und Themen sind bereits festgelegt“, sagt Bühning. Alle Nachbarortschaften würden zudem noch angeschrieben, mit der Bitte um Beteiligung. „Natürlich können sich auch andere Gruppen anmelden“, so Bühning weiter. Die Schule und der Kindergarten werden sich ebenfalls am Jubiläum beteiligen. Auch hier starten schon Vorbereitungen.

Das erste Jubiläumsevent fand am Sonntag statt. Ziel war es, mit möglichst vielen Personen die Zahl 950 auf dem Festplatz darzustellen. Knapp 400 Wehrendorfer haben mitgemacht. „Es waren zwar nicht 950 Menschen, aber mit den anwesenden Hunden waren es sicherlich 950 Beine“, merkt Bühning an.

Das Logo für das Jubiläumsjahr

Übrigens gibt es auch ein neues Wehrendorf-Logo für das Jubiläumsjahr. Motive sind ein blauer Kanal und ein grüner Berg. Das Logo soll bei allen Veranstaltungen 20224 zum Einsatz kommen.