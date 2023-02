Seit 65 Jahren ein Ehepaar. Anneliese und Heinz Berkemeyer feiern in Wehrendorf Eiserne Hochzeit. Foto: Karin Kemper up-down up-down Eiserne Hochzeit in Wehrendorf Anneliese und Heinz Berkemeyer halten seit 65 Jahren fest zusammen Von Karin Kemper | 27.02.2023, 06:10 Uhr

Was gehört zu einer Eisernen Hochzeit? In erster Linie natürlich zwei Eheleute, die vor 65 Jahren vor den Traualtar getreten sind. In Wehrendorf sind das jetzt Anneliese und Heinz Berkemeyer, die im Ortelbruch 24 wohnen.