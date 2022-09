Am Montag beginnen die Arbeiten auf der Gartenstraße in Bad Essen. Der Wasserverband erneuert die Leitungen. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Wasserleitungen werden erneuert Nächster Bauabschnitt startet Montag an der Gartenstraße Bad Essen Von noz.de | 22.09.2022, 11:46 Uhr

Der Wasserverband Wittlage erneuert die Leitungen in Bad Essen. Die Arbeiten an der Lindenstraße werden in dieser Woche abgeschlossen. Die nächste Bauphase startet dann am Montag, 26. September, auf der Nordseite der Gartenstraße.