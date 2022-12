Die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Einsatz in Firmengebäude Sirenenalarm am Mittag in Bad Essen: Das war der Grund Von Heinz-Jürgen Reiß | 09.12.2022, 14:55 Uhr

Alarm in Bad Essen: Gegen 13 Uhr gellten am Freitag die Sirenen. Die Feuerwehrkräfte wurden zum Verwaltungsgebäude einer Firma an der Essener Straße gerufen.