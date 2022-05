Zwischen den Glocken vor St. Nikolai (von links): Superintendent Joachim Cierpka mit Hund Ebbi und die Pastoren Arnd Pagel, Karsten Vehrs und Monika Stallmann. FOTO: Rainer Westendorf „Kirche soll im Dorf bleiben“ Wenn der Superintendent drei Bad Essener Kirchengemeinden besucht Von Rainer Westendorf | 27.05.2022, 09:20 Uhr

Visitation des Superintendenten in den drei evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Bad Essens. Das hört sich ein wenig an wie Chefarztvisite im Krankenhaus. Doch worum geht es beim Besuch von Joachim Cierpka in Barkhausen-Rabber, Lintorf und Bad Essen?