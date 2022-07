Der Zustand der alten Waldkuranlagen an der Bergstraße in Bad Essen wird von Wanderern und Gästen als miserabel bezeichnet. FOTO: Eckhard Grönemeyer up-down up-down Bereich mit Potenzial Trostlos: Die Waldkuranlage Bad Essen ist in Vergessenheit geraten Von Andreas Schnabel | 16.07.2022, 06:12 Uhr

Ein Aushängeschild ist die einstige Waldkuranlage an der Bergstraße schon lange nicht mehr. Ist der Bereich an der Bergstraße in Vergessenheit geraten?