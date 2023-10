Gegen 16.45 Uhr wurden in der Gemeinde Bad Essen Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gerufen. Am Unfallort angekommen, stellte sich die Situation dann aber als nicht so dramatisch wie angenommen dar. Aber was war nun tatsächlich passiert?

Geradeaus statt links oder rechts

Nach Angaben der Polizei war ein 41-jähriger Mann mit seinem Golf-Cabriolet Richtung Ortsausgang unterwegs gewesen. In Höhe der Straße „In den Brüchen“ hätte er zwei Möglichkeiten gehabt: Zum einen links abbiegen und der Hauptstraße folgen. Oder nach rechts in die Straße „In den Brüchen“ einbiegen. Aus bislang unbekanntem Grund fuhr er jedoch geradeaus zwischen einem Verkehrszeichen und einem Holzmast in eine Hecke.

Das Auto landete in einer Hecke. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei dem Unfall wurde der Fahrer zwar verletzt, aber nicht eingeklemmt. Er konnte sein Auto selbstständig verlassen und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Holzmast wurde nicht getroffen. Der Fahrer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Kameraden der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher und sicherten auch die Unfallstelle.