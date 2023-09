Fläche mit 25 Grundstücken Neues Wohnbaugebiet am Klusweg in Eielstädt: Das empfiehlt der Fachausschuss Von Rainer Westendorf | 08.09.2023, 11:23 Uhr Die Erschließung der Fläche könnte über den Northlingsweg und den Klusweg (Bild) erfolgen. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down

Soll südlich des Kluswegs in Eielstädt ein neues Wohnbaugebiet ausgewiesen werden? Rund 30 Zuhörer, zum größten Teil Anwohner der angrenzenden Siedlungen Georgsweg, Ulmenstraße und Klusweg, warteten am Donnerstagabend gespannt auf das Votum des Ausschusses für Bauen, Planen und Gemeindeentwicklung. Am Ende gab es eine Mehrheitsentscheidung für das Vorhaben.