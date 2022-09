Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VfL Lintorf mit (obere Reihe von links): Co-Trainerin Meike Plegge, Cathi Luker, Jannika Groß, Linda Hinsken, Leonie Haarmann, Trainer Jens Jäger sowie (unten): Erika Kollweier, Lena Wesemann, Jette Nieragden, Regina Kopp, Katharina Kilgus, Melanie Weinmeister. Es fehlen: Kristina Gierke, Hillarie Giesbrecht, Annika Henschen, Anne Maaß. Foto: Hinsken up-down up-down Sonntag in Lintorf Volleyballerinnen des VfL Lintorf: Turnier als Test vor Regionalliga-Start Von Linda Hinsken | 09.09.2022, 11:34 Uhr

Für die Volleyballerinnen des VfL Lintorf rückt der Saisonstart näher. In zwei Wochen starten sie mit einem Heimspiel gegen Raspo Lathen in die nächste Regionalliga-Spielzeit. Zur Vorbereitung richtet der VfL am Sonntag ein Turnier aus.