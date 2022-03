Der Angeklagte hatten Tankstellen in Eielstädt (Bild) und Pr. Oldendorf überfallen (Archivfoto). FOTO: Karin Kemper Prozess vor dem Landgericht Bielefeld 22-Jähriger überfällt Tankstellen in Preußisch Oldendorf und Bad Essen Von Anke Schneider | 02.03.2022, 15:59 Uhr

Ein 22-jähriger Mann aus Lübbecke hat im August 2021 zwei Tankstellen in Pr. Oldendorf und Bad Essen-Eielstädt überfallen. Als Motiv gab er Geldnot und hohe Schulden an. Was er mit seinen Überfällen angerichtet hat, erfuhr er erst jetzt – im Gerichtssaal des Bielefelder Landgerichtes.