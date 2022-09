Für die Lintorfer Regionalliga-Volleyballer – hier in der Vorsaison gegen den VC Osnabrück – wird es wieder ernst. Foto: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Frauen empfangen Raspo Lathen Volleyballer des VfL Lintorf starten in Hildesheim in die Regionalliga-Saison Von noz.de | 23.09.2022, 11:50 Uhr

Am Wochenende starten die Volleyball-Regionalligisten des VfL Lintorf in die Saison. Das Männerteam um Kapitän Henrik Kollweier reist am Samstag zuversichtlich zum MTV Hildesheim. Die VfL-Frauen empfangen zum Auftakt am Samstag Raspo Lathen.