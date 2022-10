Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VfL Lintorf – hier mit Anne Maaß gegen Raspo Lathen – empfangen am Wochenende den Drittliga-Absteiger Union Emlichheim II. Foto: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Wittlager Sport: Basketball, Handball Lintorfs Volleyballerinnen wollen Drittliga-Absteiger Emlichheim Paroli bieten Von Lars Herrmann und Peter Hilbricht | 07.10.2022, 06:01 Uhr

Die Lintorfer Regionalliga-Volleyballerinnen gehen zuversichtlich in die Heimaufgabe gegen Emlichheim. Die Basketballer des TuS Bad Essen peilen daheim gegen Westerstede den ersten Sieg in der 2. Regionalliga an. Die Landesliga-Handballteams des TV Bohmte stehen vor schweren Auswärtsspielen.