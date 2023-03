Wiedersehen der Lintorfer Volleyballer: Reinhard Elsner, Hartmut Uhlmann sowie die Aufstiegshelden Jürgen Latus, Kurt Rieke, Wolfgang Koepke, Klaus Staas und Wolfgang Wallberg (von links). Foto: Lars Herrmann up-down up-down Sie wollten eigentlich Handball spielen 50 Jahre nach Bundesliga-Aufstieg: Lintorfs Volleyballer erinnern sich an die Anfänge Von Lars Herrmann | 20.03.2023, 17:42 Uhr

Im Jahr 1973 sind die Lintorfer Volleyballer überraschend in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Auf den Tag genau 50 Jahre nach dem entscheidenden Sieg im letzten Saisonspiel haben sich die Helden von damals wiedergetroffen und sich an ihre Anfänge als Schüler in Unterhemden erinnert.