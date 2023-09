Saisonstart der Regionalligateams Drei Volleyballer des VfL Lintorf haben bei Projekten in Krisenregionen geholfen Von Heike Dierks | 29.09.2023, 15:01 Uhr Volleyballer Avi Engbrecht (links) vom VfL Lintorf hat Kindern in Indien seinen Sport nähergebracht. Foto: Avi Engbrecht up-down up-down

Am Samstag beginnt die Regionalliga-Saison für die Volleyballteams der Männer und Frauen des VfL Lintorf. In den vergangenen Wochen haben sich drei Spieler mit ganz anderen Dingen beschäftigt: Matthias Engel, Lars Wittkötter und Avi Engbrecht waren für Hilfsprojekte in Krisenregionen im Einsatz.