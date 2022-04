In entgegengesetzter Richtung startete der Halbmarathon, an dem sich acht Läufer beteiligten. An den beiden Außenposten konnten die Aktiven Getränke und Obst bekommen, was natürlich gerne angenommen wurde. Die Kameraden der Hüseder Feuerwehr geleiteten an Gefahrenpunkten sicher über die Kreuzungen. Hinter den Radlern fuhr ein Besenfahrzeug her, und ein mit Getränken ausgestatteter Radfahrer begleitete die Läufer. Ein Team vom DRK Bad Essen war vor Ort – jederzeit einsatzbereit.

Auf einer eigenen Strecke am Wiehengebirge liefen in geführter Gruppe fünf Walkerinnen. Zum vierten Mal wurde eine Tour für Mountainbiker durchgeführt. Hier starteten elf Teilnehmer ebenfalls als Gruppe, um gemeinsam etwas schwierigeres Gelände zu bewältigen. Natürlich gab es auch bei diesen Sportlern eine Getränkestation zwischendurch.

Zurück am Hüseder Dorfplatz, konnte sich jeder Teilnehmer für eine Erinnerungsplakette oder Getränkemarken entscheiden. Stärken konnte sich die Teilnehmer anschließend am Grill und Getränkestand des Freizeitclubs. Das Team vom Backhaus des Verschönerungsvereins bot Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und Brote an. Fester Programmpunkt ist die Ehrung des jüngsten und des ältesten aktiven Teilnehmers. Johannes Beckmann, fünf Jahre alt, fuhr die Strecke mit seinem Fahrrad ab. Er bekam ein Präsent vom Freizeitclub. Ältester war Erich Woltmann mit 80 Jahren. Er wurde mit einer Präsenttasche vom Verschönerungsverein bedacht.

„Mach mit – bleib fit!“ Dieses Motto ging voll auf. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.freizeitclub.huesede.de .