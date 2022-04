Auch in den beiden Gemeinden Bad Essen und Ostercappeln werden neben den Gemeindevertretern am morgigen Sonntag die Mitglieder für die Ortsräte gewählt.

Dazu wird die Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze mit der für einen Wahlvorschlag (Partei) abgegebenen Stimmenzahl multipliziert und durch die Gesamtzahl aller abgegebenen Stimmen dividiert. Jeder Partei werden zunächst Sitze in Höhe des abgerundeten Rechenergebnisses zugeteilt.

Mehr als 30000 Bürgerinnen und Bürger im Wittlager Land sind aufgerufen, ihre Stimmen bei der Kommunalwahl abzugeben. Wie viele Stimmen können die Wahlberechtigten beim Votum in den niedersächsischen Kommunen abgeben?

Die noch verbleibenden Sitze werden in der Reihenfolge der höchsten Nachkommastelle vergeben. Bei gleich hohen Nachkommaresten entscheidet das Los, so die Regelung.

Eine Fünfprozenthürde oder einen anderen Mindeststimmenanteil für die Teilnahme am Sitzverteilungsverfahren („Sperrklausel“) gibt es bei den Gemeinderatswahlen und der Kreistagswahl nicht – im Gegensatz etwa zur Wahl des Deutschen Bundestags.

Neben Gemeinderäten, Ortsräten und Kreistag wird am Sonntag auch ein neuer hauptamtlicher Landrat im Landkreis Osnabrück gewählt, wie aus der Vielzahl an Wahlplakaten nicht nur im Wittlager Land unschwer zu erkennen ist. Ein Nachfolger von Manfred Hugo aus Bohmte wird gesucht. Es kandidieren Michael Lübbersmann (CDU), Frank Stiller (SPD), Anette Niermann (Grüne), Andreas Maurer (Linke) und Guido Halfter (parteilos).

Die jüngste Kommunalwahl in Niedersachsen liegt fünf Jahre zurück. Wie sah das Ergebnis in der Region im Jahr 2006 aus? Die CDU lag 2006 altkreisweit in Front. Im Bad Essener Gemeinderat errangen die Christdemokraten 20 Sitze, die SPD elf, FDP und Grüne jeweils einen.

In Ostercappeln kam die CDU auf 14 Sitze, die SPD auf neun. Die FDP stellte einen Abgeordneten, die Grünen waren in den vergangenen fünf Jahren nicht im Rat der Gemeinde Ostercappeln vertreten.

Knapper war es im Bohmter Kommunalparlament. Hier zählte die CDU-Fraktion bislang 15 Mitglieder. Die SPD kam auf elf Sitze, FDP und Grüne auf jeweils zwei Mandate. Das heißt, 2006 rutschte die CDU in der Gemeinde Bohmte unter die 50-Prozent-Marke, während sie in Bad Essen und Ostercappeln klar darüber lag. Wie sieht das Resultat wohl am morgigen Wahlsonntag, 11. September, im Wittlager Land aus? Wer gewinnt und wer verliert?