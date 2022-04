In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße. Gegen 2.20 Uhr hörte laut Polizeibericht ein Hausbewohner Geräusche an einer Tür, schaltete die Beleuchtung ein und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass sich Unbekannte an der Terrassentür zu schaffen gemacht hatten.