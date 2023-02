Als Schädlingsbekämpfer weiß Jobst Wilker genau, welches Getier in Privathaushalten und Gewerbebetrieben nicht erwünscht ist. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Einsätze auch in Melle und der Region Ratten, Silberfischchen, Käfer: Mit Kammerjäger Jobst Wilker in Bad Essen unterwegs Von Christina Wiesmann | 20.02.2023, 06:04 Uhr

Gift, Fallen und Köder: Jobst Wilker und sein Kollege Johannes Pörtner packen am Firmensitz in Bad Essen ihren Wagen. Die beiden sind als Schädlingsbekämpfer im Kurort, in Melle und der Region im Einsatz. Was die meisten Menschen anwidert, ist ihr tägliches Geschäft.